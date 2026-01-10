Accueil En Brève Syrie : l’armée annonce avoir sécurisé un quartier kurde d’Alep après de violents combats

L’armée syrienne a annoncé samedi 10 janvier avoir achevé «une opération de sécurité complète» dans le quartier de Cheikh Maqsoud à Alep, où elle affrontait des combattants kurdes depuis mardi, selon un communiqué relayé par l’agence officielle Sana, qui a par ailleurs invité les habitants à rester chez eux; des correspondants de l’AFP à Alep ont cependant indiqué que des bombardements pouvaient encore être entendus après cette annonce, tandis que les forces kurdes, dans un communiqué repris par l’agence de presse française, ont nié que l’armée ait pris le contrôle du quartier.