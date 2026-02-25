Syrie : évasions massives de proches de jihadistes au camp d’al-Hol, confirme le ministère

Le ministère syrien de l’Intérieur a annoncé ce mercredi qu’un grand nombre de personnes liées à des combattants de l’organisation État islamique ont réussi à quitter le camp d’al-Hol, après le retrait des forces kurdes survenu à la fin du mois de janvier.

Selon le porte-parole du ministère, Noureddine al-Baba, les unités qui se sont rendues sur place ont constaté des départs massifs. Il a expliqué que l’ouverture irrégulière des accès au camp avait facilité ces sorties.

Les autorités syriennes précisent que le retrait des forces kurdes s’est produit sous la pression des services de sécurité nationaux. Quelques heures après ce mouvement, ces derniers ont pris en charge le contrôle du site.

Le ministère insiste sur le caractère préoccupant des flux observés au sein d’al-Hol, camp qui accueille depuis plusieurs années des proches de membres de l’EI.

Situation et implications sécuritaires

La relève des forces kurdes par les services syriens a créé un contexte d’instabilité localisé, susceptible d’entraîner des conséquences pour la sécurité et la gestion humanitaire du camp. Les autorités évoquent la nécessité d’évaluer rapidement l’ampleur des départs et d’identifier les personnes concernées.

Des précisions supplémentaires sur les modalités de prise de contrôle et sur les mesures envisagées pour rétablir la sécurité et le contrôle des entrées et sorties n’ont pas été détaillées lors de la conférence de presse.