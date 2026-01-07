Syrie : Damas exige le retrait des combattants kurdes d’Alep
Le gouvernement syrien a exigé, mercredi 7 janvier, le départ des combattants kurdes des quartiers de Cheikh Maksoud et d’Achrafieh à Alep, où les combats entre les deux parties se poursuivent pour la deuxième journée. Dans un communiqué, l’État syrien a réitéré sa demande de retrait des groupes armés de ces secteurs et a appelé à tenir les civils à l’écart du conflit.
1 min de lecture
