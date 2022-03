Suspension de RFI et France 24 au Mali: Kemi Seba salue « un acte historique »

Le président de l’ONG Urgences Panafricanistes, Kemi Seba, a réitéré son soutien au président Assimi Goita et son gouvernement qui, dit-il, ont pris leur responsabilité en main pour interdire les médias RFI et France 24 au Mali.

De retour de sa tournée géostratégique en Europe de l’Est puis au Proche Orient, Kemi Seba, est revenu sur l’actualité africaine. Après avoir critiqué le président nigérien Mohamed Bazoum pour ses déclarations à l’encontre des autorités maliennes qu’il juge « déplacées », l’activiste franco-béninois Kemi Seba, a salué la décision de Bamako de suspendre RFI et France 24 au Mali.

« Le Mali a interdit avec une telle grande dignité, courage et héroïsme, les médias manipulateurs, mensongers et corrupteurs que sont RFI et France 24 qui passent leur temps à déstabiliser des Etats qui s’opposent à l’hégémonie occidentale », a déclaré Kemi Seba qui a salué « un acte historique ». « Je sais que les autorités maliennes ont pris cette décision historique en étant très bien conseillées par d’autres entités qui s’opposent à l’hégémonie occidentale », a révélé l’activiste sans pour autant révéler l’identité de ses entités dont il faisait allusion.

« Je dis bravo au président Assimi Goita et à son gouvernement qui ont pris leur responsabilité sur le terrain. Nous les soutenons un milliard de fois », a ajouté Kemi Seba qui souhaite la constitution dans les années à venir, d’une liste des médias africains indépendants qui seront dans une logique de la souveraineté pour « contrecarrer les informations mensongères et hypocrites de certains médias occidentaux ».

« Une nouvelle Afrique est entrain d’apparaitre à l’horizon et nous avons la responsabilité de faire en sorte que cela soit une logique durable et réelle », a dit Kemi Seba avant d’appeler la CEDEAO à s’abstenir de continuer à imposer son « agenda mafieux » jumelé avec les intérêts français aux autorités maliennes.

Le Mali a ordonné mercredi 16 mars, la suspension de la diffusion de France 24 et RFI dans le pays en raison de « fausses allégations » d’exactions commises par l’armée et rapportées par les deux médias français. La décision des autorités maliennes a été déplorée par France Médias Monde qui a protesté vivement contre ce qu’il qualifie « d’accusations infondées ».