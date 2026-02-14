Suisse : Reprise confirmée des pourparlers États-Unis-Iran la semaine prochaine à Genève

Samedi 14 février, Berne a fait savoir que les discussions entre Washington et Téhéran reprendront la semaine prochaine, avec pour objectif principal la conclusion d’un accord visant notamment à freiner le développement du programme nucléaire iranien.

Les entretiens sont annoncés comme devant se tenir à Genève et s’inscrivent dans la pression exercée par les autorités américaines pour obtenir des garanties et des limites sur les capacités nucléaires de l’Iran.

Interrogé par l’AFP, un porte-parole du ministère suisse des Affaires étrangères a précisé que le sultanat d’Oman assurerait l’accueil des pourparlers et a ajouté que la Suisse « salue et soutient » cette relance des négociations, selon ses propos rapportés.

Contexte et enjeux

Ces pourparlers interviennent dans un contexte diplomatique tendu où chaque camp cherche à préserver ses intérêts stratégiques tout en évitant une escalade. Pour Washington, l’urgence est d’obtenir un cadre contraignant qui réduise les risques liés à la prolifération ; pour Téhéran, les discussions représentent une opportunité de lever certaines pressions internationales tout en défendant ses revendications politiques et économiques. Le rôle d’États tiers comme Oman et la Suisse se révèle ici crucial, en facilitant un espace neutre propice au dialogue entre des parties aux positions souvent irréconciliables.