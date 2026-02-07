Suisse : Franjo von Allmen sacré champion olympique de la descente à Bormio

Le 7 février, à Bormio, le Suisse Franjo von Allmen a remporté la descente organisée sur la piste de La Stelvio, devenant ainsi le premier champion olympique de cette édition des Jeux de Milan-Cortina.

Ayant déjà décroché le titre mondial dans la spécialité, le skieur de 24 ans a confirmé son statut en signant la meilleure performance sur ce tracé de vitesse.

Sur le podium, von Allmen a devancé deux Italiens : Giovanni Franzoni (+0,20 s) et Dominik Paris (+0,50 s). Marco Odermatt échoue à la quatrième place à +0,70 s, et le Français le mieux placé est Nils Allègre, 8e à +1,19 s, d’après l’AFP.

La victoire et ses écarts

Cette victoire sur La Stelvio, épreuve majeure du ski alpin, consacre le jeune Suisse au sommet de la discipline pour ces Jeux, son avance sur les poursuivants traduisant une performance nette sur une piste réputée pour sa vitesse et ses difficultés.