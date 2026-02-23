Suisse : 687 millions de francs suisses (plus de 750 millions d’euros) d’avoirs vénézuéliens gelés

Le ministère suisse des Affaires étrangères a communiqué, lundi 23 février 2026 à l’AFP, le montant total des avoirs vénézuéliens actuellement gelés en Suisse : 687 millions de francs suisses, ce qui représente un peu plus de 750 millions d’euros.

Il s’agit de la première évaluation officielle rendue publique par Berne concernant ces fonds placés sous mesures de blocage, jusqu’ici non chiffrés de façon consolidée.

L’instrument juridique autorisant le gel porte sur les actifs attribués à l’ancien président vénézuélien Nicolás Maduro ainsi qu’à d’autres personnes liées à son entourage ; cet arrêté est entré en vigueur le 5 janvier 2026 en Suisse.

Selon la diplomatie helvétique, le montant de 687 millions de francs suisses provient des déclarations faites par des intermédiaires financiers suisses au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent. Le ministère n’a pas divulgué l’identité des titulaires des comptes concernés.

Origine des chiffres et confidentialité

Les établissements financiers scrutés par l’administration helvétique ont transmis ces éléments au service chargé des signalements en matière de blanchiment, qui compile les notifications reçues en application de l’ordonnance. Aucune précision supplémentaire sur la répartition des avoirs n’a été communiquée par les autorités.

La communication officielle se limite pour l’instant à ce bilan chiffré ; les questions relatives aux bénéficiaires et aux suites juridiques éventuelles restent, selon le ministère, soumises au secret et aux procédures en cours.