Sud de la Thaïlande: attaques contre des stations-service font quatre blessés

Des attaques à la bombe visant une dizaine de stations-service dans le sud de la Thaïlande ont fait quatre blessés dimanche 11 janvier, a annoncé l’armée. Plusieurs engins ont explosé en l’espace de quarante minutes peu après minuit (17h TU samedi), provoquant l’incendie de onze stations-essence dans les provinces de Narathiwat, Pattani et Yala, théâtre d’une insurrection, selon un communiqué militaire. En proie à un conflit depuis 2004, le sud thaïlandais a payé un lourd tribut avec des milliers de morts : des rebelles de cette région à majorité musulmane, voisine de la Malaisie, affrontent les forces de sécurité thaïlandaises et réclament davantage d’autonomie, rapporte l’AFP.