Stéphane Tapie aurait donné deux coups à Fabien Lecoeuvre, dit Géraldine Maillet

L’agression sur le plateau de Tout beau tout neuf (TBT9) diffusée sur W9, survenue vendredi 20 mars 2026, a pris une tournure nouvelle après le témoignage d’une chroniqueuse : selon Géraldine Maillet, présente lors des faits, Stéphane Tapie a asséné non pas un, mais deux coups à Fabien Lecœuvre. L’incident, intervenu pendant une coupure publicitaire, a entraîné l’hospitalisation du chroniqueur, suscité une vive émotion sur les réseaux sociaux et relancé la question d’éventuelles suites judiciaires.

Sur l’antenne, les échanges étaient déjà tendus avant la pause. Fabien Lecœuvre avait évoqué un litige datant d’environ vingt ans, déclenchant la colère de Stéphane Tapie, fils de l’homme d’affaires Bernard Tapie. Toujours selon le récit de l’émission, Tapie avait laissé échapper des propos menaçants, dont : « À quel moment j’ai le droit de lui en coller une ? » et « Il ne faut pas qu’il y ait de pub pour lui. » Ces paroles, prononcées en direct, n’avaient pas été interprétées comme un passage à l’acte jusqu’à la coupure publicitaire.

Au moment de la coupure, la situation a basculé très rapidement. Cyril Hanouna, animateur de l’émission, a raconté lundi 23 mars le bruit soudain entendu en plateau puis la chute de Fabien Lecœuvre. « Un coup de poing atteint Fabien à la tempe. Le coup est tellement violent que Fabien tombe par terre. » Le chroniqueur est alors resté inanimé, tandis que le service de sécurité intervenait pour séparer les protagonistes et ramener le calme.

Géraldine Maillet recadre le récit, il y a bien eu deux coups

Le témoignage de Géraldine Maillet, également présente sur le plateau, vient compléter et corriger la première version donnée par l’animateur : elle a affirmé en direct qu’« il y a eu deux coups ». Cette précision factuelle modifie la chronologie telle qu’annoncée initialement et pourrait être prise en compte si des procédures judiciaires étaient engagées.

À la suite des coups, Fabien Lecœuvre a été hospitalisé. Le chroniqueur souffre de maux de tête et reste en observation, une hospitalisation qui, selon les informations communiquées, devrait durer jusqu’à ce mardi. Cyril Hanouna a indiqué que Lecœuvre se porte mieux et qu’il serait de retour en plateau mercredi pour faire part de sa version des faits et préciser s’il entend déposer plainte.

Ni Stéphane Tapie ni Fabien Lecœuvre ne se sont pour l’instant exprimés publiquement sur le détail des événements en dehors des éléments rapportés par l’émission et les témoignages des personnes présentes. L’affaire a provoqué de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux depuis le week-end suivant l’agression, et la question d’une éventuelle plainte demeure ouverte en l’état des déclarations publiques.