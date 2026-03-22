Stéphane Tapie assume avoir frappé Fabien Lecœuvre

Fabien Lecoeuvre, chroniqueur people de l’émission TBT9 animée par Cyril Hanouna, a été frappé au visage hors antenne vendredi, entraînant une perte de connaissance et un traumatisme crânien, selon plusieurs médias. Hospitalisé, il devrait demeurer en soins au moins jusqu’à mardi, indiquent des sources relayées par Public.fr et Jean-Marc Morandini. L’auteur du coup est identifié comme Stéphane Tapie, et l’incident a provoqué une vague de condamnations publiques de la part de la chaîne et de la production.

Selon les premières informations disponibles, l’agression se serait produite pendant une coupure publicitaire de l’émission. Les équipes techniques et des témoins présents sur le plateau ont décrit une séquence brutale qui a conduit à l’intervention des secours. Le service médical a diagnostiqué un traumatisme crânien et une importante perte de connaissance pour Fabien Lecoeuvre, justifiant une hospitalisation prolongée.

La nouvelle a rapidement circulé sur les réseaux sociaux et dans la presse télévisée, avec des relais de TVMAG et des extraits de témoignages en ligne. Imputée à un différend sur des propos échangés en amont, l’agression a entraîné des réactions immédiates de la part de la production et de la chaîne, ainsi qu’un très vif recadrage de l’animateur sur le plateau.

Réactions de la chaîne, de la production et de l’animateur

H2O Productions et W9 ont adressé un communiqué à l’AFP pour dénoncer le comportement et affirmer qu’une telle violence ne serait pas tolérée sur leurs plateaux. Le ton du communiqué, relayé par les rédactions, qualifie l’événement d’inacceptable et indique que la chaîne prendra des mesures appropriées au regard des faits constatés.

Sur le plateau, Cyril Hanouna a pris la parole de façon immédiate et ferme. L’animateur a chassé Stéphane Tapie du plateau en termes vifs, reprenant son chroniqueur devant les caméras. Les propos tenus en direct incluent : « Maintenant ça suffit, tu dégages : T’es qu’une merde ! On ne fait pas ça, tu dégages du plateau immédiatement ! », citation diffusée et commentée par plusieurs médias et comptes Twitter liés à l’actualité télévisuelle.

Des extraits audio et vidéo de l’incident et de ses suites ont circulé sur les réseaux sociaux, alimentant les reportages et les réactions des observateurs. Les rédactions ont mis en ligne des comptes rendus et des témoignages de témoins présents lors de l’agression, conformément aux informations publiées par TVMAG et Public.fr.

Dans la foulée, Stéphane Tapie a choisi de s’exprimer auprès du site de Jean-Marc Morandini. Il confirme y avoir porté le coup au visage de Fabien Lecoeuvre, assume les faits et refuse de présenter des excuses publiques, en expliquant qu’il réagissait à des propos qu’il jugeait intolérables visant sa femme et la mère de son enfant. Stéphane Tapie est identifié publiquement comme le fils de Bernard Tapie dans les reportages portant sur l’affaire.