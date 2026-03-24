Stéphane Plaza réagit au retour de « Recherche appartement ou maison » sans lui

M6 relance « Recherche appartement ou maison » sans son présentateur historique : les tournages ont repris et c’est Thibault Chanel qui a publié, le 19 mars, les premières images du plateau avant de retirer sa publication. La chaîne prépare la remise à l’antenne de ses formats immobiliers, annoncée fin janvier par Le Parisien, mais la diffusion reste pour l’instant sans date officielle.

Selon l’annonce relayée par la presse, M6 souhaite remettre sur les rails deux rendez‑vous phares, « Recherche appartement ou maison » et « Maison à vendre », sans préciser de calendrier. Pour le premier de ces programmes, la production a bel et bien repris : sur Instagram, Thibault Chanel a partagé deux photographies issues d’un tournage, accompagnées d’un message enthousiaste, avant de supprimer ensuite la publication. À ce stade, la chaîne n’a pas communiqué de détails supplémentaires sur le planning de diffusion ni sur la composition des équipes de tournage.

La publication de Thibault Chanel contenait la mention suivante, reprise par plusieurs médias : « Quelle joie de recommencer les tournages de ‘Recherche appartement ou maison’. Ça va être trop trop bien cette nouvelle version« . Le post, qui indiquait qu’il incarnera désormais le programme, n’avait pas été « liké » par Stéphane Plaza, animateur de l’émission pendant près de vingt ans, au moment de sa mise en ligne.

Stéphane Plaza : quel est son état d’esprit depuis la reprise des tournages de « Recherche appartement ou maison » ?

Depuis son éviction des programmes de M6, Stéphane Plaza reste actif sur les réseaux sociaux et continue de partager des éléments de son activité d’agent immobilier ainsi que des moments personnels. Ses publications récentes montrent des images de son quotidien, parfois mêlées à des séquences plus intimes, comme des clichés de son chat et des extraits vidéo d’un vol qu’il a filmé depuis l’avion.

La semaine précédant la reprise des tournages relayée par les médias, Stéphane Plaza a publié une légende comportant cette formule : « Le bonheur se trouve dans trois choses : savoir laisser derrière soi le passé, apprécier pleinement le présent et croire avec confiance en l’avenir« . La phrase a été relayée par plusieurs comptes et citée dans la presse spécialisée.

Sur le plan judiciaire et médiatique, l’animateur a connu des événements majeurs l’année précédente. Il a été condamné, selon des comptes rendus judiciaires, à douze mois de prison avec sursis, à une amende de 10 000 euros et à verser 3 000 euros de dommages et intérêts, après avoir été reconnu coupable de violences conjugales récurrentes sur l’une de ses conjointes entre 2018 et 2022. À la suite de cette condamnation, M6 a décidé de l’écarter de l’antenne et de déprogrammer ses émissions.

Les éléments publics disponibles à ce jour indiquent la reprise des tournages de « Recherche appartement ou maison » avec Thibault Chanel à l’animation et confirment la présence continue de Stéphane Plaza sur les réseaux sociaux, sans communication officielle supplémentaire de la part de M6 sur la date de diffusion.