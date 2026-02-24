Stéphane Plaza en deuil

Stéphane Plaza a annoncé le 24 février sur son compte Instagram le décès de sa chatte Hydra, compagne de treize ans. L’animateur et agent immobilier de 55 ans a publié une photo accompagnée de la légende : « Hydra, une étoile de plus. Merci pour ces 13 ans », confirmant la disparition de l’animal auquel il faisait régulièrement référence dans les médias.

Très présent sur les réseaux sociaux, Stéphane Plaza avait récemment partagé des images illustrant sa complicité avec Hydra. Les commentaires publics et les réactions de ses abonnés ont immédiatement afflué après l’annonce, tandis que la photographie postée sert de témoignage de cette relation de longue date entre l’animateur et son animal de compagnie.

En 2020, dans une interview accordée au magazine Téléstar, il évoquait déjà les soins qu’il apportait à Hydra, notamment en parlant des difficultés liées à l’entretien de ses longs poils. Il confiait alors : « J’ai une belle chatte qui s’appelle Hydra et que je tonds parfois. Je peux vous dire que la tondeuse pour animaux, ce n’est pas fait pour les cheveux ! Je me suis loupé, je pense même que je me suis arraché un bout de peau au passage », rappelant son implication directe dans le soin de l’animal.

Les émissions de Stéphane Plaza maintenues sur M6, mais sans lui

Sur le plan professionnel, Stéphane Plaza est également au centre d’une actualité concernant la diffusion de ses programmes sur M6. Condamné en février 2025 pour violences conjugales, décision contre laquelle il a fait appel, il avait vu ses émissions déprogrammées par la chaîne malgré leur succès historique. Par la suite, M6 a partiellement fait marche arrière : plusieurs formats devraient revenir à l’antenne mais sans la présence de l’animateur.

Selon Le Parisien, le retour de « Recherche appartement ou maison » est « le chantier le plus avancé ». La chaîne aurait commandé à Réservoir Prod deux numéros de ce format pour aider des particuliers dans leur recherche immobilière. Les tournages pourraient démarrer prochainement, avec à la présentation deux animateurs déjà associés au programme : l’agent immobilier Thibault Chanel et la collaboratrice lyonnaise Sandra Viricel.

Par ailleurs, le format « Maison à vendre » aurait été repris par Warner auprès de Réservoir Prod, toujours d’après les informations publiées par Le Parisien. Des castings auraient été lancés pour ce programme, indiquant que la production se remobilise sous une nouvelle organisation éditoriale et des visages différents de ceux de Stéphane Plaza.