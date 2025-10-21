Stellantis: arrêt prolongé à Sochaux, près de 2 400 salariés concernés

En Brève

La production du site Stellantis de Sochaux (Doubs), à l’arrêt depuis l’après-midi du 15 octobre en raison d’un problème d’approvisionnement en boîtes de vitesses, ne redémarrera pas avant le 27 octobre, a confirmé mardi 21 octobre la direction de l’usine. « Les difficultés d’approvisionnement sur les boîtes de vitesses persistent », a déclaré à l’AFP Thierry Giroux, délégué syndical Force ouvrière (FO). L’activité restera suspendue jusqu’au vendredi 24 octobre inclus, avec un redémarrage envisagé le lundi 27 au matin ; ce calendrier sera réévalué et validé en fin de semaine, ont précisé les responsables. Environ 2 400 salariés sont concernés et placés en activité partielle de longue durée (APLD), selon le syndicaliste.

