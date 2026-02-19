Steevy Boulay dément être en couple avec Laurent Ruquier

Ce 19 février 2026, Steevy Boulay fête ses 46 ans. Révélé par la première saison de Loft Story, il s’est imposé depuis comme une figure régulière des plateaux et de la radio, au premier rang desquels les émissions animées par Laurent Ruquier, contre lesquels des rumeurs d’ordre privé ont souvent circulé — rumeurs que l’intéressé a à plusieurs reprises démenties publiquement.

Sorti du Loft en 2001, Steevy Boulay a rapidement attiré l’attention par sa spontanéité et son humour. Laurent Ruquier l’invite alors dans son émission On va s’gêner sur Europe 1, y décelant un potentiel comique qui conduit à l’intégration de Steevy au sein de son équipe de chroniqueurs.

Dès juin 2001, il devient un visage régulier d’On va s’gêner, poste qu’il occupera jusqu’à l’arrêt de l’émission en 2014. Sa collaboration avec Ruquier s’étend sur plusieurs formats : de 2003 à 2007 il participe à On a tout essayé (France 2), en 2008 à On n’a pas tout dit, puis en 2010 à la version télévisée d’On va s’gêner sur France 4. En 2014, il accompagne encore l’animateur sur L’Émission pour tous et rejoint la même année la grille de RTL au sein de Les Grosses Têtes, que Laurent Ruquier reprend à la suite de Philippe Bouvard.

Les rumeurs, les démentis et la vie sentimentale

Au fil des années, des spéculations ont prêté aux deux hommes une relation amoureuse. Steevy Boulay a qualifié cette thèse de « légende urbaine » et, le 15 septembre 2021 sur C8 dans l’émission Le 6 à 7, il a répondu sans détour : « Les gens pensaient que j’étais en couple avec Laurent Ruquier, alors que pas du tout. »

Le chroniqueur a toutefois relaté un épisode factuel qui a alimenté les fantasmes : à ses débuts à Paris, dépourvu d’appartement, il a demandé l’hospitalité à Laurent Ruquier. Ils ont ainsi passé une nuit dans la même chambre, « chacun de son côté du lit et il ne s’est rien passé », a-t-il précisé, ajoutant que Ruquier lui avait proposé la chambre d’amis et qu’il l’avait déclinée. « Laurent est quelqu’un de très correct, c’est un gentleman », a-t-il insisté pour balayer toute ambiguïté.

Sur le plateau de Touche pas à mon poste le 19 avril 2021, Steevy Boulay a par ailleurs évoqué sa vie sentimentale en affirmant être en couple depuis deux ans : « Moi tout va bien ! J’ai un chéri ! Ça fait deux ans maintenant », a-t-il déclaré, ajoutant « Je l’aime vraiment ! ». Il a expliqué que son compagnon suit ses apparitions via les replays, souvent contraint à ce mode de visionnage pour des raisons professionnelles.

Parallèlement à ses collaborations avec Laurent Ruquier, Steevy Boulay a diversifié son parcours professionnel : théâtre de boulevard, apparitions dans des séries télévisées et interventions radio figurent parmi ses activités, qu’il présente comme le fruit d’une discipline de travail et d’une fidélité envers ceux qui l’ont soutenu à ses débuts.

Sur la persistance des rumeurs à propos d’une idylle entre les deux hommes, Steevy Boulay les classe au rang des fantasmes ; « On ne va pas insister là‑dessus », ironisait-on sur le plateau.