Stanley Nwabali réagit après sa séparation avec Chippa United

Stanley Nwabali est revenu sur son départ de Chippa United, où il a évolué durant quatre saisons. Le gardien des Super Eagles a décrit cette séparation comme émotionnelle, tout en précisant qu’elle s’inscrivait dans une logique d’évolution professionnelle.

Le portier nigérian a expliqué que sa sortie du club s’est faite dans un climat d’échanges franches et de compréhension réciproque. Il a tenu à balayer les rumeurs selon lesquelles il aurait été écarté ou contraint par la direction.

Pour Nwabali, quitter ce club, c’est quitter un cadre familier. Il a rappelé qu’il y avait passé plusieurs années, travaillé sous la même présidence, côtoyé différents entraîneurs et partagé le quotidien avec un groupe de coéquipiers qu’il connaît bien.

Liens personnels et avenir

Le numéro 27 a insisté sur la relation particulière qu’il a tissée avec le président du club. Selon lui, celle-ci a dépassé la simple relation professionnelle pour prendre une tournure presque paternelle depuis son arrivée.

Face aux commentaires et spéculations qui ont suivi l’annonce, Nwabali a voulu mettre les choses au clair : il n’y a eu ni conflit ouvert ni brimade administrative. La fin de son aventure avec Chippa United relève d’une décision conjointe, affirme-t-il, prise sans amertume.

Sur le plan sportif, le gardien se montre prêt à explorer différentes options. Il dit être disposé à poursuivre sa carrière en Afrique du Sud si l’occasion se présente, mais n’exclut pas non plus un départ vers l’étranger selon les opportunités qui se présenteront.

En résumé, Stanley Nwabali présente sa séparation comme une étape mûrement réfléchie et cordiale, motivée par la recherche d’un nouveau défi plutôt que par une rupture conflictuelle.