S&P rétrograde la France à A+ pour «incertitude élevée» sur les finances publiques

En Brève

L’agence de notation S&P Global Ratings a annoncé vendredi 17 octobre avoir abaissé la note de la France d’un cran, à A+, estimant que « malgré la présentation cette semaine du projet de budget 2026, l’incertitude sur les finances publiques françaises demeure élevée ». Il s’agit de la deuxième dégradation infligée par S&P en un an et demi. Le ministre de l’Économie, Roland Lescure, a dit « prendre acte » de cette décision ; le ministère a par ailleurs réaffirmé dans une déclaration transmise à l’AFP la détermination du gouvernement à respecter « l’objectif de déficit de 5,4% du PIB pour 2025 ».

