Soudan: Khartoum visée par des drones pour la 3e journée consécutive, selon des témoins à l’AFP

En Brève

Pour la troisième journée consécutive, des drones ont visé jeudi la capitale soudanaise Khartoum et son aéroport, tenu par l’armée, selon des témoins cités par l’AFP. Un résident du sud d’Omdourman a déclaré avoir entendu, vers quatre heures du matin, le passage de deux drones, suivi de tirs de défense aérienne près de la brigade militaire et de l’unité médicale. Un autre témoin a rapporté avoir vu des appareils se diriger vers l’aéroport.