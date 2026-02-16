Soudan : 28 morts dans une frappe de drone sur un marché du Kordofan-Nord, selon une ONG

Une attaque menée par des drones contre un marché situé dans la région du Kordofan-Nord, au centre du Soudan, a fait de nombreuses victimes dimanche, selon le bilan communiqué lundi par l’ONG Emergency Lawyers. Le groupe, qui se consacre à la documentation des faits liés au conflit soudanais, a signalé des pertes humaines importantes et plusieurs blessés dans cette localité.

L’offensive a visé une place commerciale de la localité d’Al-Safiya, tenue par des forces paramilitaires engagées dans un affrontement prolongé avec l’armée. D’après les informations publiées par l’ONG, l’impact de l’attaque aurait entraîné la mort d’au moins vingt-huit personnes et causé des dizaines de blessés, sans que le chiffre final ne puisse encore être confirmé de manière indépendante.

Emergency Lawyers n’a pas attribué l’attaque à un acteur précis, et son communiqué ne précise pas non plus l’origine ou l’appartenance des appareils impliqués. Sur place, les témoignages et les images évoquent des scènes de chaos alors que les secours tentaient d’évacuer les victimes et de prendre en charge les blessés.

Contexte et rôle de l’ONG

La région affectée est le théâtre d’affrontements entre groupes paramilitaires et forces gouvernementales depuis près de trois ans, un contexte qui complique l’accès des équipes humanitaires et des observateurs. Emergency Lawyers, organisation indépendante, documente régulièrement les incidents liés à ce conflit afin de fournir des éléments de preuve et des rapports destinés à la communauté internationale.

Face à l’absence d’informations claires sur l’auteur de l’attaque, les appels à une enquête impartiale se multiplient afin d’établir les responsabilités et de vérifier les circonstances exactes de cet épisode meurtrier. Les autorités et les acteurs internationaux sont, pour l’heure, en attente de confirmations supplémentaires sur le bilan et l’origine des engins ayant frappé le marché.