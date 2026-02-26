Soraya Riffy défend Naps après sa condamnation à 7 ans de prison

Naps a été condamné à sept ans de prison avec mandat de dépôt jeudi 19 février 2026, après avoir été reconnu coupable du viol d’une jeune femme en septembre 2021, à Paris. La décision de la Cour criminelle départementale de Paris intervient à l’issue d’un procès de plusieurs jours et suscite des prises de position publiques, notamment celle de l’influenceuse marseillaise Soraya Riffy, qui conteste le verdict et affirme connaître personnellement l’artiste.

L’artiste, connu sous le nom de scène Naps et né Nabil Boukhobza, a été jugé pour des faits survenus dans une chambre d’hôtel après une soirée dans le 8e arrondissement de Paris. La victime, âgée de 21 ans au moment des faits, a déclaré avoir dormi puis avoir été réveillée par la douleur liée à la pénétration. Dans ses motivations, la cour a retenu l’absence de consentement et a rappelé que la plaignante avait, de façon constante, affirmé qu’elle dormait au moment des faits.

Sur les réseaux sociaux, Soraya Riffy a publié plusieurs messages en défense du rappeur. Elle a indiqué ne pas accepter la décision de justice et a livré son témoignage personnel : « beaucoup de célébrités se font avoir« , « Moi j’en ai passé des soirées avec Naps, c’est un amour d’homme« . Elle a décrit l’artiste comme « humble, respectueux, honnête et très très généreux » et a dit connaître son ami. Pour accompagner ses propos, elle a partagé une photo d’elle en compagnie du rappeur et lui a souhaité du « courage » sur son compte Instagram.

Naps condamné à 7 ans de prison pour viol

Le dossier remonte à septembre 2021, deux mois après que Naps a été distingué aux NRJ Music Awards. Selon les éléments présentés au procès, la soirée a réuni Nabil Boukhobza, des amis et un groupe de jeunes femmes autour d’une table en boîte de nuit. La consommation d’alcool et de protoxyde d’azote a été évoquée au cours des débats. Les protagonistes se seraient ensuite retrouvés dans une chambre d’hôtel où, d’après la plainte, la victime dormait avant d’être agressée.

La Cour criminelle départementale de Paris, à l’issue des débats, a qualifié les faits de viol en retenant l’absence de consentement de la victime et en se fondant sur ses déclarations répétées selon lesquelles elle dormait. Le tribunal a prononcé une peine de sept ans d’emprisonnement assortie d’un mandat de dépôt, mesure entraînant l’entrée immédiate en détention du condamné au moment du prononcé de la peine.

Le procès, qui s’est déroulé sur plusieurs jours, a opposé les versions des parties sur le consentement et les circonstances de la nuit en cause. La condamnation de Naps intervient après l’instruction de ce dossier et la tenue des audiences devant la cour compétente.

