Sophia Chikirou dément une relation extraprofessionnelle avec Jean‑Luc Mélenchon

Sophia Chikirou, ancienne conseillère proche de Jean‑Luc Mélenchon et députée élue sous la bannière de la NUPES en 2022, est au cœur d’un nouvel épisode de controverse alors qu’elle mène une campagne municipale face à Rachida Dati pour les élections de 2026. Accusations judiciaires, polémiques médiatiques et ragots alimentent le débat : la députée a dû publiquement démentir des rumeurs d’une relation intime avec le leader de La France insoumise, tout en étant confrontée à des procédures judiciaires et à des critiques sur sa gestion passée du Le Média.

Militante de longue date, Sophia Chikirou a démarré sa trajectoire politique au sein de la Gauche moderne en 2007 avant de fonder Médiascop, un cabinet de conseil intervenant dans le champ politique. Elle s’est rapprochée de Jean‑Luc Mélenchon, dont elle est devenue l’une des conseillères proches, puis a cofondé en 2017 Le Média, un site d’actualité rattaché à la gauche radicale et à LFI, qu’elle a quitté la direction un an plus tard.

Elue conseillère régionale d’Île‑de‑France en 2021, Sophia Chikirou est devenue députée en 2022 dans le cadre de la coalition NUPES — l’union des principaux partis de gauche lors des législatives de 2022 — et a rejoint le groupe de La France insoumise à l’Assemblée nationale. Sa carrière politique est néanmoins marquée par plusieurs affaires et critiques publiques, notamment une mise en examen en 2024 pour escroquerie aggravée et abus de biens sociaux, dossier pour lequel le site Le Club des Juristes indique une audience prévue en mai 2026.

Parcours, accusations et démentis

Les polémiques ont suivi Sophia Chikirou depuis ses années à la tête de Le Média, où des méthodes managériales ont été critiquées. En 2024, un hommage publié sur son compte Instagram à un responsable du Hamas a été relevé et dénoncé par des membres du Parti socialiste, et des accusations d’antisémitisme la concernant remontent à 2012. Ces éléments alimentent la critique publique dans le contexte de sa candidature municipale.

En 2025, elle s’est portée candidate aux municipales face à Rachida Dati, ancienne collaboratrice de Nicolas Sarkozy et ex‑ministre de la Justice. Les deux élues, souvent décrites comme combatives, se retrouvent opposées dans une campagne annoncée âpre, où les antécédents judiciaires et les prises de position politiques pèsent dans le débat local.

Parallèlement à ces dossiers, Sophia Chikirou a dû répondre à des rumeurs d’ordre privé. Accusée par certains médias et relayeurs de presse jaune d’avoir entretenu une “relation extraprofessionnelle de longue date” avec Jean‑Luc Mélenchon — allégation évoquée notamment par Mediapart en 2017 et relancée lors d’une intervention d’une journaliste sur Radio Orient — elle a fermement démenti ces assertions lors d’un entretien avec le blogueur Sam Zirah.

Au micro, elle a qualifié la question de recherche de “buzz” et déclaré qu’elle se définit par son action politique plutôt que par son statut marital, jugeant les insinuations “très violentes” pour son identité. Ces dénégations interviennent dans un climat politique tendu où la vie privée et les liens professionnels de responsables politiques font l’objet d’interrogations publiques récurrentes.

Le dossier judiciaire lié à la mise en examen pour escroquerie aggravée et abus de biens sociaux, la chronologie de ses engagements politiques et les éléments de controverse reproduits dans les médias constituent l’ensemble des faits publics disponibles à ce stade.