Sonia Mabrouk malmène Elise Lucet lors d’un échange tendu

Sonia Mabrouk et Elise Lucet, deux figures médiatiques aux trajectoires opposées, se sont affrontées sur le plateau de « Quelle époque ! » en 2023, dans un échange ponctué de coups de théâtre et de répliques directes autour du rôle de l’investigation dans les médias publics et privés.

Sonia Mabrouk a démarré sa carrière journalistique à la fin des années 2000 après des études dans une école de commerce en Tunisie. Repérée et aidée par Jean‑Pierre Elkabbach pour intégrer Public Sénat, elle a ensuite bifurqué vers Europe 1 puis CNews. Les titres de presse lui attribuent une image clairement positionnée à droite : Le Temps la décrit comme « la caution smart de l’extrême droite », tandis que Libération la présente comme une « égérie de la droitosphère ». Elle a quitté CNews au moment de la condamnation de Jean‑Marc Morandini pour corruption de mineurs et reste une personnalité clivante du paysage audiovisuel français.

Quant à Elise Lucet, son parcours relève de la filière journalistique classique : débuts à FR3 Caen au milieu des années 1980, passages par la radio (France Inter) puis par les chaînes publiques de télévision (Antenne 2, France 2). Présentatrice du 19/20 sur France 3 et, un temps, du journal de 13 heures sur France 2, elle s’est fait connaître pour ses grands formats d’investigation. Fidèle à France Télévisions, elle a animé pendant plus de dix ans Pièces à conviction avant de devenir la figure de Cash Investigation, émission réputée pour ses enquêtes poussées sur des responsables politiques et des dirigeants d’entreprises.

Accrochage sur un plateau : échanges et répliques

Invitées ensemble sur le talk‑show de Léa Salamé, les deux journalistes se sont retrouvées face à face sur le thème des médias et de l’investigation. L’émission, diffusée en 2023, a placé les deux professionnelles côte à côte, situation qui a rapidement dégénéré en confrontation verbale.

Sur le plateau, Sonia Mabrouk a lancé, en invitant à la provocation : « J’attends un Cash investigation sur France Télévisions ! ». Elise Lucet a répondu : « Je voudrais bien mais il n’y a pas encore grand chose à faire ou à dire sur France Télévisions. »

Lorsque Lucet a affirmé être « certaine » d’être bien placée pour en juger, Mabrouk a ironisé : « Oh ? Vous êtes sûre ? » puis a tenté de relancer la controverse en proposant: « Faisons une enquête… »

L’échange s’est poursuivi par des interruptions et des rires de l’une et de l’autre, Mabrouk multipliant les relances et la mise en scène : « Je vous fais parfaitement confiance. Je dis juste que ça vaudrait le coup et que ça pourrait confirmer vos dires de ce soir… Puisque vous êtes la patronne de l’investigation, que vous le fassiez chez France Télévisions. »