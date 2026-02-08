Sonia Mabrouk démissionne de CNews et est dispensée du préavis d’un mois

Sonia Mabrouk a annoncé vendredi soir sa démission immédiate de CNews, se disant « dispensée » du préavis d’un mois et précisant qu’elle poursuivra sa chronique à Europe 1 jusqu’à son congé maternité prévu le 8 avril. L’annonce, relayée par une dépêche AFP et un message publié sur son compte X, intervient après une controverse liée à sa prise de position sur le maintien à l’antenne de Jean‑Marc Morandini.

Selon la dépêche, la décision de démissionner a surpris les équipes de la chaîne : Sonia Mabrouk a annoncé la rupture de son contrat sans en informer, au préalable, certaines figures de la direction, notamment Serge Nedjar, Thomas Bauder et Gérald‑Brice Viret. La journaliste a expliqué que la dégradation des relations avec son employeur, en particulier autour de sa position sur la diffusion d’un présentateur condamné, l’a conduite à rompre son engagement.

Initialement, Sonia Mabrouk avait indiqué respecter un préavis d’un mois. Ce calendrier a été modifié : dans un message publié dimanche sur X, elle a indiqué avoir été informée par la direction qu’elle était « dispensée » de ce préavis afin de ne plus associer son image à la chaîne. Dans ce même message, elle a remercié « du fond du cœur » les téléspectateurs fidèles et confirmé sa présence sur Europe 1 le lendemain pour son rendez‑vous habituel.

La grande interview reste la propriété d’Europe 1

La journaliste continuera d’animer la séquence « La grande interview », marque appartenant à Europe 1. Cette émission, co‑diffusée par CNews au sein de la matinale de Romain Desarbres depuis plusieurs années, restera donc associée à la station radio malgré la fin de la collaboration télévisuelle. Sonia Mabrouk a d’ores et déjà annoncé la tenue d’une interview de François‑Xavier Bellamy sur Europe 1 le lendemain de son annonce.

Après neuf ans au sein du groupe, Sonia Mabrouk a présenté sa dernière édition de Midi News le lundi 2 février. Le mardi 3 février, elle a été contrainte de quitter les studios quelques heures avant la prise d’antenne, à la suite d’une altercation avec le directeur général de CNews, Serge Nedjar. Cet incident a été évoqué d’abord par le journaliste Clément Garin, puis démenti par le service communication de la chaîne et confirmé par les équipes de l’émission Quotidien.

La journaliste poursuivra donc son activité à Europe 1 jusqu’au début de son congé maternité, fixé au 8 avril, date à partir de laquelle elle cessera temporairement ses interventions sur la station.