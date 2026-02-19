Sonia Mabrouk bientôt sur France Télévisions : Élise Lucet s’y opposerait

Sonia Mabrouk a démissionné de CNews et d’Europe 1 début février 2026, après des désaccords publics avec la direction sur le maintien à l’antenne de Jean‑Marc Morandini, récemment condamné pour corruption de mineurs, et des discussions sont évoquées avec France Télévisions pour un possible rendez‑vous politique, tandis que la journaliste Élise Lucet aurait menacé de quitter le groupe en cas d’arrivée de Mabrouk, selon le journaliste Clément Garin.

Le 6 février 2026, Sonia Mabrouk a annoncé sa démission de CNews, où elle présentait notamment Midi News et La Grande Interview. Sa décision intervient après des tensions avec la direction de la chaîne autour du maintien à l’antenne de Jean‑Marc Morandini, dont la présence a été critiquée par plusieurs voix. L’absence de Mabrouk à l’antenne au début du mois avait soulevé des interrogations qui ont été levées par son communiqué de départ.

Dans un message publié le 13 février 2026, elle a confirmé quitter également Europe 1, où elle exerçait comme intervieweuse politique depuis ses débuts à la radio. Elle y évoque une « altération certaine » de ses relations avec la direction de CNews et indique vouloir se concentrer sur un « heureux événement » à venir ainsi que sur la suite de son parcours professionnel, formulé comme un message de remerciement aux équipes et aux auditeurs fidèles.

Tensions au sein du service public et réactions croisées

Après son départ, des échanges entre Sonia Mabrouk et des responsables de France Télévisions ont été rapportés, évoquant la possibilité de la voir animer un nouveau rendez‑vous politique sur le service public, notamment autour du format L’Heure de Vérité. Ces discussions, signalées par des sources citées par la presse, n’ont fait l’objet d’aucune confirmation officielle de la part de France Télévisions ni de la journaliste elle‑même au moment des informations disponibles.

Selon le journaliste Clément Garin, l’éventualité d’une arrivée de Sonia Mabrouk au sein du groupe public aurait provoqué une réaction d’Élise Lucet, figure historique de l’investigation à France Télévisions. Garin rapporte que Lucet aurait menacé de remettre sa démission à la présidente du groupe, Delphine Ernotte, si Mabrouk rejoignait les chaînes publiques. Cette information a été diffusée via les réseaux sociaux et reprise par plusieurs médias.

Les relations entre Élise Lucet et Sonia Mabrouk ont déjà été marquées par des échanges vifs : en mars 2023, les deux journalistes se sont confrontées dans l’émission Quelle époque ! présentée par Léa Salamé sur France 2, lorsqu’a été évoquée la possibilité d’une enquête journalistique sur l’audiovisuel public. L’animosité relevée à cette occasion est citée comme élément de contexte par les observateurs des débats médiatiques.

Sur le fond, la démission de Sonia Mabrouk s’inscrit dans un climat de controverse autour du maintien à l’antenne de personnalités condamnées, conflictuelle pour certains collaborateurs et sources au sein des rédactions. Pour l’heure, ni France Télévisions, ni Sonia Mabrouk, ni Élise Lucet n’ont publié de confirmation officielle concernant les échanges rapportés par Clément Garin.