Somalie: les shebabs revendiquent l’attaque suicide d’un centre de détention à Mogadiscio

En Brève

Les islamistes shebabs ont revendiqué une attaque suicide, samedi 4 octobre 2025 dans l’après-midi, contre un centre de détention des services de renseignement somaliens au cœur de Mogadiscio, lieu où sont souvent interrogés leurs combattants. «Les combattants moujahidines ont mené aujourd’hui, samedi, une opération impliquant le martyre et une entrée par la force visant le centre connu sous le nom de Godka Jilacow à Mogadiscio», ont-ils indiqué dans un communiqué. La Somalie, pays pauvre et instable de la Corne de l’Afrique, connaît une résurgence des attentats attribués aux shebabs, mouvement islamiste lié à Al-Qaïda.

