Soldat nord-coréen franchit la zone démilitarisée et fait défection vers la Corée du Sud

En Brève

Un soldat nord-coréen a fait défection dimanche 19 octobre en traversant la frontière dans la zone démilitarisée, infestée de mines, a indiqué le comité des chefs d’état-major interarmées sud-coréen (JCS), cité par l’AFP. Selon le JCS, l’armée sud-coréenne a repéré l’individu à proximité de la ligne de démarcation militaire, l’a suivi et surveillé avant de conduire une opération d’accompagnement standard pour le placer en détention.

