Soldat britannique acquitté des deux meurtres du «Bloody Sunday»

En Brève

La suite après la publicité

Un tribunal de Belfast a acquitté jeudi un soldat britannique poursuivi pour deux meurtres et cinq tentatives de meurtre commis lors du « Bloody Sunday », épisode majeur du conflit en Irlande du Nord survenu en 1972. « Je déclare l’accusé non coupable des sept chefs d’accusation », a déclaré le juge, soulignant l’insuffisance des preuves présentées. L’ancien parachutiste, désigné uniquement comme le « soldat F » pour des raisons juridiques, était le premier militaire jugé pour ce « dimanche sanglant » plus d’un demi-siècle après les faits.