Coupe CAF : Sfaxien renverse Shooting Stars 2-0 et se qualifie

Battu 1-0 à l’aller au Nigeria, le CS Sfaxien a inversé la tendance dimanche en Tunisie en dominant Shooting Stars 2-0. Le club tunisien passe au deuxième tour préliminaire sur un score cumulé de 2-1.

Le CS Sfaxien s’est qualifié dimanche 13 septembre 2026 pour le deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération CAF. Battu 1-0 à l’aller par Shooting Stars au Nigeria, le club tunisien a renversé la confrontation en s’imposant 2-0 à Sfax, soit 2-1 sur l’ensemble des deux manches.

Les Tunisiens ont ouvert le score à la 27e minute par Belwafi avant de faire le break à la 68e grâce à Habchia. Ce deuxième but a placé Sfaxien devant au cumul et condamné Shooting Stars, qui n’a pas trouvé le but qui lui aurait permis de revenir dans la qualification.

Le club d’Ibadan avait pris l’avantage dans cette double confrontation le 5 septembre à Abeokuta. Lucky Emmanuel avait inscrit l’unique but de la manche aller à la 25e minute, offrant aux Nigérians une avance minimale avant le déplacement en Tunisie.

Le succès 2-0 au stade Taïeb Mhiri permet donc au CS Sfaxien de poursuivre sa campagne continentale, tandis que Shooting Stars quitte la compétition dès le premier tour préliminaire.