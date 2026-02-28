Sierra Leone : la Cédéao trace le contour de sa «force en attente» pour lutter contre le terrorisme et l’insécurité

Après trois jours de travaux tenus en Sierra Leone, les chefs d’état-major des pays membres de l’organisation ont arrêté, pour la première fois, des contours précis concernant la mise en place d’un dispositif militaire régional. Les orientations dégagées définissent la nature et le fonctionnement d’une force conjointe destinée à renforcer la sécurité dans la sous-région.

Dans sa configuration initiale, ce dispositif réunira 2 000 militaires. Plutôt que d’être basés de façon permanente hors de leurs frontières, ces hommes et femmes resteront stationnés dans leurs pays d’origine, tout en étant intégrés au dispositif commun.

Les autorités ont également convenu d’installer un dépôt logistique partagé à Freetown. Ce centre servira de point de ravitaillement et de coordination matérielle pour les unités concernées, facilitant la mise à disposition rapide de moyens en cas de besoin.

Enfin, la question du financement a été tranchée : la force devra s’appuyer sur des ressources locales pour couvrir ses besoins. Cette option vise à garantir une autonomie budgétaire, mais elle pose aussi des défis en termes de mobilisation et de pérennité des fonds.

Enjeux opérationnels et politiques

Le choix d’une force légère et nationalement stationnée limite les coûts liés au déploiement permanent, tout en permettant une montée en puissance concertée si la situation l’exige. Cependant, ce modèle nécessite des mécanismes clairs de coordination pour synchroniser entraînements, standards et procédures entre pays participants.

Le dépôt de Freetown devra être géré de façon transparente et efficace pour jouer pleinement son rôle logistique. Sa réussite dépendra autant de la gouvernance locale que de la qualité des accords interétatiques sur l’accès, la maintenance et la distribution des stocks.

Quant à l’autofinancement, il implique que les États membres s’engagent financièrement et budgétairement à long terme. Sans calendrier de contributions et garanties de versement, la mise en œuvre opérationnelle de la force pourrait être retardée ou limitée.

Les décisions adoptées en Sierra Leone posent désormais la nécessité de transformer ces orientations en textes opérationnels, règles de commandement et calendriers d’application afin que le dispositif devienne rapidement une réalité sur le terrain.