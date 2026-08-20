Shy’m et Jérémy Frérot : Jérémy Frérot emporté dans la piscine

Jérémy Frérot et Shy’m ont multiplié les publications cet été, suscitant l’intérêt des internautes après une série d’images et de vidéos partagées le jeudi 20 août 2026. Sur Instagram, le chanteur a qualifié cette période de « dernière ligne droite » estivale, publiant des moments de concerts, des séances en cuisine et des après‑midi au bord de la piscine où l’on voit apparaître plusieurs proches, dont la chanteuse.

Les contenus diffusés par les deux artistes montrent des séquences de vie estivale — extraits de shows, instants de détente et portraits en coulisses — laissant apparaître des présences communes dans les mêmes lieux de vacances. Ces publications ont été reprises par des internautes et des comptes médias, attirant l’attention sur la proximité visible entre eux durant ces deux mois de l’été.

La présence conjointe au cœur de ces souvenirs n’est pas la première apparition publique rapprochée des deux artistes cette année : ils avaient déjà été aperçus ensemble en juin, lors du tournoi de Roland‑Garros.

Jérémy Frérot et Shy’m, une complicité qui intrigue

En juin dernier, Jérémy Frérot et Shy’m avaient été vus côte à côte dans les tribunes de Roland‑Garros, une sortie médiatisée qui avait déjà attiré l’attention. Pour l’occasion, leurs tenues étaient résolument streetwear : Tamara Marthe — nom civil de Shy’m — portait une casquette noire des Yankees de New York, tandis que Jérémy Frérot arborait des lunettes de soleil et un coupe‑vent coloré.

Le 20 août, la série de publications de Jérémy Frérot met en scène concerts, moments de préparation et instants de détente. Dans plusieurs vidéos, la présence de Shy’m est repérable parmi les personnes qui l’entourent. De son côté, la chanteuse a également partagé des clichés de son été sur ses propres comptes, renforçant la visibilité de ces rencontres communes.

Différentes plateformes sociales ont rapproché ces publications, les internautes soulignant que les deux artistes semblaient avoir fréquenté les mêmes lieux de villégiature au cours de l’été. Les images et vidéos publiées par chacun ont été commentées et partagées, alimentant les échanges en ligne autour de leurs apparitions croisées.

Au fil des publications, les observateurs ont relevé plusieurs moments partagés, sans que des détails supplémentaires sur la nature précise de leur relation soient communiqués par les intéressés. Les posts illustrent surtout des séquences de vie professionnelle et personnelle partagée au cours de l’été, avec des scènes de scène, de convivialité et de détente.

Aucun des deux artistes n’a officiellement commenté la nature de leur relation.