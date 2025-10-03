Sextorsion numérique: le CNIN met en garde contre des vidéos générées par l’IA par les arnaqueurs

Le Centre National d’Investigations Numériques (CNIN) alerte l’opinion publique sur une nouvelle vague de sextorsion observée ces derniers jours au Bénin.

Selon le centre, un grand nombre de vidéos compromettantes diffusées sur les réseaux sociaux sont désormais créées artificiellement grâce à l’intelligence artificielle (IA), sans implication réelle des personnes dont l’image est utilisée.

Le CNIN rappelle que les victimes disposent de recours légaux et que toute plainte déposée expose les auteurs et diffuseurs de ces contenus à des poursuites judiciaires. Ainsi, partager une vidéo falsifiée revient à participer à l’infraction, avec les mêmes conséquences devant les tribunaux.

Conseils de prévention

Face à ce phénomène grandissant, le centre exhorte la population à adopter des réflexes de vigilance notamment éviter de partager des photos personnelles avec des inconnus, ne pas cliquer sur des liens suspects, ne pas relayer des contenus compromettants.

Aux personnes confrontées à des tentatives de chantage, le CNIN conseille de garder leur calme et de ne pas céder aux pressions des cybercriminels. Les victimes sont invitées à saisir la justice en envoyant directement leur plainte par courrier électronique à : [email protected].

Avec cette mise en garde, le CNIN réaffirme sa détermination à lutter contre les nouvelles formes de cybercriminalité qui exploitent l’intelligence artificielle pour manipuler et nuire.