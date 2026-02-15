Série A J25 : Napoli – AS Roma, choc pour la course au top 4

Napoli accueille l’AS Roma ce dimanche à 19h45 GMT au Stadio Diego Armando Maradona, à l’occasion de la 25e journée de Serie A. Ce rendez-vous pourrait peser lourd dans la course aux places qualificatives pour les compétitions européennes, tant les deux équipes ont besoin de points à ce stade de la saison.

Les Napolitains, désormais éliminés de la Ligue des champions et de la Coppa Italia, n’ont plus que le championnat à jouer. Sous la direction d’Antonio Conte, ils occupent actuellement la troisième position du classement mais accusent un retard significatif — proche d’une douzaine de points — sur l’Inter, leader. L’objectif affiché pour le club du Sud est de verrouiller sa présence dans le top 4.

Côté romain, l’objectif est clair : revenir dans la zone qualificative pour la prochaine Ligue des champions. L’AS Roma pointe à la cinquième place, à égalité de points avec la Juventus, quatrième. Les hommes de Gian Piero Gasperini se déplacent à Naples avec l’ambition de s’imposer et de grappiller des places au classement.

Les enjeux du duel

Au-delà du résultat immédiat, cette rencontre pèsera sur la dynamique des deux formations. Pour Naples, une victoire permettrait de consolider une place européenne et d’apaiser une saison profondément marquée par les éliminations en coupes. Pour la Roma, l’obtention d’un succès à l’extérieur représenterait une opportunité de prendre l’ascendant sur ses rivaux directs et d’aborder les échéances suivantes avec davantage de confiance. Attendue comme serrée et tendue, la confrontation pourrait se décider sur des détails tactiques et la capacité des équipes à gérer la pression.