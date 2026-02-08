Série A J24 : l’Inter Milan domine Sassuolo à la mi-temps

Au Mapei Stadium, la formation milanaise a pris le dessus sur Sassuolo et rentre aux vestiaires avec deux buts d’avance. La rencontre, disputée ce dimanche, voit l’Inter mener 0-2 au terme de la première période.

Les visiteurs ont pleinement dominé cette première moitié de match, s’appuyant notamment sur la qualité de leurs centres. Federico Dimarco s’est illustré en multipliant les coups de pied arrêtés précis : sur un corner frappé à la 11e minute, Yann Bisseck a devancé tout le monde pour placer une tête victorieuse et ouvrir le score.

Peu après, à la 28e minute, Marcus Thuram a doublé la mise. Profitant d’un centre venu de la droite, l’attaquant s’est montré opportuniste pour pousser le ballon au fond et creuser l’écart en faveur de l’équipe milanaise.

Pendant les 45 premières minutes, l’Inter a animé le jeu avec assurance, imposant son rythme et limitant les velléités offensives des locaux, qui peinent à trouver des solutions pour revenir au score.