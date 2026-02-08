Série A J24 : Juventus – Lazio, compositions officielles

Ce dimanche, la Juventus reçoit la Lazio Rome pour un affrontement programmé à 19h45 GMT, promettant un rendez‑vous disputé entre deux équipes en quête de points précieux.

Série A (J24): Juventus Turin – Lazio Rome, les compositions officielles 
Sur le banc, Antonio Conte et Mauricio Sari ont inscrit la victoire comme objectif prioritaire. Les deux staffs doivent toutefois composer avec quelques incertitudes et des joueurs touchés par des pépins physiques, ce qui ajoute du suspense avant le coup d’envoi.

Les onze de départ des deux clubs viennent d’être officialisés par les clubs; voici les compositions retenues pour ce choc de la Serie A.

Formations annoncées

Juventus Turin — Gardien : Di Gregorio. Arrière-garde : Kalulu, Bremer, Koopmeiners, Cabal. Au milieu : Locatelli (capitaine), Thuram, Cambiaso. Attaque : McKennie, Yildiz et David.

Lazio — Dans les cages : Provedel. Ligne défensive : Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares. Au cœur du jeu : Basic, Cataldi, Taylor. Devant : Isaksen, Maldini et Pedro.

