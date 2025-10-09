En Brève

Serbie : sanctions américaines contre la pétrolière NIS en vigueur

1 min de lecture
Google News Commenter
BENIN WEB TV
BENIN WEB TV
Voir tous ses articles
729 vues

Les sanctions américaines contre NIS, la compagnie pétrolière serbe contrôlée à plus de 45 % par le groupe russe Gazprom, sont entrées en vigueur le jeudi 9 octobre après neuf mois de sursis, a annoncé l’entreprise. NIS affirme avoir constitué des « réserves suffisantes » et précise que les achats en station-service pourront se poursuivre avec la carte nationale Dina et en espèces si les cartes étrangères MasterCard et Visa venaient à ne plus fonctionner. Fournissant environ 80 % du marché serbe, NIS est visée depuis janvier par ces mesures destinées au secteur énergétique russe, mais avait bénéficié de plusieurs reports consécutifs, rapporte l’AFP.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ
Publicité
Publicité
À NE PAS MANQUER