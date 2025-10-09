Serbie : sanctions américaines contre la pétrolière NIS en vigueur

En Brève

Les sanctions américaines contre NIS, la compagnie pétrolière serbe contrôlée à plus de 45 % par le groupe russe Gazprom, sont entrées en vigueur le jeudi 9 octobre après neuf mois de sursis, a annoncé l’entreprise. NIS affirme avoir constitué des « réserves suffisantes » et précise que les achats en station-service pourront se poursuivre avec la carte nationale Dina et en espèces si les cartes étrangères MasterCard et Visa venaient à ne plus fonctionner. Fournissant environ 80 % du marché serbe, NIS est visée depuis janvier par ces mesures destinées au secteur énergétique russe, mais avait bénéficié de plusieurs reports consécutifs, rapporte l’AFP.

