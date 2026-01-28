Sephora accueille trois nouvelles marques en magasin

Sephora enrichit ses rayons en ce début d’année avec l’arrivée de trois marques internationales et françaises susceptibles de modifier certaines routines beauté : One/Size (marque américaine fondée par le maquilleur Patrick Starrr), la gamme capillaire espagnole GOA Organics et la jeune marque skincare française Glowery, lancée en 2024 par Alexandra Kolasinski. Ces intégrations sont relayées sur les réseaux sociaux et dans les vitrines des magasins, où les nouveaux produits rencontrent déjà un fort intérêt.

Chez One/Size, l’entrée en France se fait avec une offre centrée sur le teint : poudres, bases perfectrices, sprays et sérums lumineux. La marque, populaire aux États-Unis et amplifiée par des retours massifs sur TikTok, met en avant un positionnement technique et inclusif, visant à lisser le grain de peau et à prolonger la tenue du maquillage. Parmi les références mises en avant, le spray fixateur infusé de perles nacrées est présenté comme apportant un voile irisé subtil, tout en promettant des bénéfices techniques tels que le resserrement apparent des pores, l’absorption de l’excès de sébum et une tenue prolongée.

Les consommateurs retrouveront chez One/Size des éléments classiques de make-up professionnel : une poudre libre floutante, une base perfectrice, un spray matifiant et un sérum illuminant, positionnés autour de la promesse d’un teint uniforme et lumineux.

Arrivées chez Sephora : détails produits et positionnement

GOA Organics débarque en France après un succès notable en Espagne. Présentée comme une marque capillaire naturelle et vegan, GOA mise sur des formulations à base d’actifs végétaux et d’extraits fruités, associées à un univers visuel très défini. La gamme propose des solutions pour différents types de cheveux — bouclés, raides, ondulés, fins ou épais — et met l’accent sur des résultats immédiats revendiqués par la marque : brillance, douceur et réduction des frisottis dès la première utilisation. L’offre se compose de rituels complets, pensés pour segmenter les routines en fonction des besoins spécifiques de la fibre capillaire.

Outre les formulations, GOA Organics communique fortement sur l’expérience sensorielle et l’esthétique produit, décrite comme colorée et gourmande. Ce positionnement a contribué à son adoption en Espagne et accompagne son introduction sur le marché français via les points de vente Sephora.

Glowery, quant à elle, se veut une proposition de skincare « parlante » pour les modes de vie contemporains. Initiée en 2024 par Alexandra Kolasinski, après une douzaine d’années d’expérience dans le secteur, la marque affirme centrer ses recherches sur la protection et la réparation de la barrière cutanée. Glowery combine, selon sa communication, rigueur scientifique et esthétique pop : packs colorés, formules ciblées et un ton résolument décomplexé. Les soins sont présentés comme adaptés aux peaux exposées au stress, au manque de sommeil et aux contraintes urbaines, avec un positionnement axé sur l’efficacité et la simplicité d’usage.

Les trois marques sont disponibles chez Sephora et font l’objet de mises en avant en magasin et en ligne, accompagnées de supports promotionnels et de retours d’utilisateurs relayés sur les réseaux sociaux.