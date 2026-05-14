Une fillette de 21 mois hospitalisée après avoir été retrouvée « ivre morte » à la sortie d’une micro-crèche dans l’Oise

Une fillette de 21 mois a été hospitalisée après avoir été retrouvée en état d’alcoolisation aiguë à la sortie d’une micro-crèche de Plailly (Oise) le 17 mars : les examens médicaux ont révélé un taux de 2,14 grammes d’alcool par litre de sang, selon les informations communiquées par le parquet de Senlis. Placée sous soins à l’hôpital de Gonesse, l’enfant a fait l’objet d’un signalement aux autorités judiciaires, tandis que ses parents ont déposé plainte auprès de la gendarmerie d’Orry-la-Ville.

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Les faits se sont déroulés dans cette commune d’environ 1 800 habitants, proche de Senlis. D’après les premiers éléments rendus publics, la micro-crèche a contacté les parents dans l’après-midi, alarmée par l’état comportemental de la fillette après une journée passée dans l’établissement. Les salariés ont observé que l’enfant « n’arrêtait pas de tomber » et paraissait faible et désorientée, selon la presse.

À l’issue des examens menés à l’hôpital, le taux d’alcoolémie relevé chez la fillette a conduit les médecins à effectuer un signalement judiciaire. Le niveau de 2,14 g/L est qualifié de particulièrement dangereux pour un enfant de cet âge par les équipes médicales ayant pris en charge la victime, qui ont engagé les démarches prévues en pareille situation.

Ouverture d’investigations et procédures engagées

Le procureur de la République de Senlis, Loïc Abrial, a indiqué avoir déclenché des investigations visant à déterminer les circonstances de cette alcoolisation. Le signalement transmis par l’hôpital a été reçu le 20 mars. Les parents ont parallèlement saisi la gendarmerie d’Orry-la-Ville par le dépôt d’une plainte, a précisé le parquet.

Le dossier, actuellement instruit par les services compétents, vise notamment à établir comment une telle exposition à l’alcool a pu se produire au sein d’une structure accueillant de très jeunes enfants. Le parquet évoque la possibilité de diverses qualifications pénales en fonction des éléments qui seront recueillis au cours des investigations.

Sur le plan médical, le procureur a précisé que les soins dispensés à la fillette avaient entraîné une amélioration rapide de son état de santé. Les praticiens ont délivré deux jours d’incapacité totale de travail (ITT) à la victime. Le signalement réalisé par l’hôpital a déclenché les suites judiciaires prévues dans ce type de situation.

L’affaire suscite une forte émotion locale, tant au sein de la famille que dans le voisinage de la micro-crèche. Les autorités judiciaires et les forces de l’ordre, saisies du dossier, sont chargées de rassembler les éléments permettant de faire la lumière sur les responsabilités éventuelles et les circonstances exactes des faits.