Sénégal : Sa Thiès devient roi des arènes après sa victoire sur Modou Lô

Sa Thiès a renversé Modou Lô dimanche 5 avril 2026, au terme d’un affrontement disputé à l’Arène nationale de Dakar. Le combattant de Guédiawaye a ainsi été consacré neuvième roi des arènes, ramenant la couronne dans son quartier quatorze ans après le sacre de son frère aîné, Balla Gaye 2.

Avant le combat, les supporters de Guédiawaye n’avaient pas caché leur confiance : des chants et des encouragements répétaient que la couronne retrouverait la voie du quartier. Cette ferveur a visiblement porté Sa Thiès, qui a su transformer l’énergie populaire en performance décisive.

Le duel n’a pas duré longtemps : en moins d’une minute trente, Sa Thiès a pris l’ascendant. Après une mise en garde mutuelle et un premier échange de frappes, le lutteur de Guédiawaye a profité du premier corps à corps pour effectuer une prise qui a déséquilibré Modou Lô. Le champion en titre n’a pas résisté à la puissance et à la technique de son adversaire, qui l’a fait chuter sur le sable.

L’événement bénéficiait d’une large exposition : la rencontre était retransmise dans une quarantaine de pays après l’acquisition des droits par Canal+ Afrique. L’accès à l’arène était sous haute surveillance — des centaines d’agents de police et de gendarmerie quadrillaient les abords —, mesure renforcée à la suite d’incidents tragiques survenus il y a un an lors d’un autre combat.

Fin d’un règne de six ans

Sur le plan sportif, les deux protagonistes ont offert le spectacle attendu : leurs chorégraphies d’entrée, les fameux « touss », ont conquis le public, et Modou Lô paraissait bénéficier d’un net soutien populaire, mesurable à l’applaudimètre. Pourtant, sur le sable et sous le soleil couchant, l’élan venu de Guédiawaye a balayé le défendeur.

La victoire promet d’être célébrée intensément à Guédiawaye où la couronne est revenue pour une nouvelle fête. Mais le triomphe de Sa Thiès pourrait être de courte durée : tous les regards se tournent déjà vers Franc, l’ami et protégé de Modou Lô, invaincu et pressenti pour tenter de reprendre le titre laissé vacant par son mentor.