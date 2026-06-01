Sénégal : le Pastef de Sonko refuse d’intégrer le nouveau gouvernement de Diomaye Faye

Le parti Pastef-Les Patriotes ne participera pas au prochain gouvernement sénégalais. L’annonce a été faite ce lundi par le président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, à l’issue de plusieurs échanges avec le président Bassirou Diomaye Faye. En cause, des divergences sur la place de la majorité au sein du futur dispositif exécutif.

Coup de théâtre sur la scène politique sénégalaise. Le parti Pastef-Les Patriotes, dirigé par Ousmane Sonko, a annoncé qu’il ne fera pas partie du prochain gouvernement qui sera mis en place par le président Bassirou Diomaye Faye.

L’information a été rendue publique par Ousmane Sonko dans un message publié ce lundi 01 juin 2026 sur sa page Facebook. Le président de l’Assemblée nationale explique que son parti a mené plusieurs discussions avec le chef de l’État dans le cadre des consultations relatives à la formation de la nouvelle équipe gouvernementale.

Selon lui, ces démarches s’inscrivaient « dans un esprit de responsabilité et conformément aux engagements du Comité exécutif (COMEX) du Parti ». Un long entretien a notamment eu lieu entre les deux principales figures de l’exécutif sénégalais.

Toutefois, les échanges n’ont pas permis de parvenir à un accord. Ousmane Sonko indique que « des convergences ont certes été confirmées, mais aussi et surtout des points de désaccord, notamment autour de la place et du rôle de la majorité dans le dispositif exécutif ».

Le leader de Pastef précise également que son parti ne dispose d’aucune visibilité sur l’architecture du futur gouvernement. Après avoir consulté ses instances dirigeantes, de nouvelles propositions ont été soumises au président de la République, mais celles-ci n’ont pas reçu de suite favorable.

Face à cette situation, Pastef a décidé de se retirer du processus gouvernemental. « En conséquence, Pastef ne participera pas au prochain gouvernement et n’y sera représenté par aucun ministre », a déclaré Ousmane Sonko.

Cette décision marque une nouvelle étape dans les relations entre Bassirou Diomaye Faye et son ancien Premier ministre, aujourd’hui président de l’Assemblée nationale. Bien que les deux hommes aient longtemps porté ensemble le projet politique de Pastef, les divergences évoquées par le parti laissent apparaître des désaccords sur les modalités d’exercice du pouvoir au sommet de l’État.

Malgré ce refus de participer au gouvernement, Pastef a adopté un ton conciliant à l’égard de la future équipe ministérielle. « Nous souhaitons plein succès à la nouvelle équipe », a conclu Ousmane Sonko, annonçant par ailleurs que davantage d’explications seront apportées dans les prochains jours.

Cette prise de position est susceptible de rebattre les cartes de la majorité présidentielle et sera suivie de près par les observateurs de la vie politique sénégalaise, alors que le pays attend désormais l’annonce officielle de la composition du nouveau gouvernement.