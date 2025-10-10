Sénégal : le gouvernement salue le cessez-le-feu Israël-Hamas

Le gouvernement sénégalais a salué jeudi l’accord de cessez-le-feu conclu entre Israël et le Hamas, qualifiant cette avancée de « progrès significatif » vers la réduction des tensions au Moyen-Orient et l’allégement des souffrances humanitaires dans la bande de Gaza.

Dans son communiqué, le Sénégal a exprimé sa reconnaissance envers les États-Unis, le Qatar, l’Égypte et la Turquie pour leur rôle central dans la médiation, ainsi qu’envers tous les acteurs régionaux et internationaux ayant contribué à la conclusion de l’accord.

Le gouvernement sénégalais a appelé toutes les parties à respecter scrupuleusement leurs engagements, avec responsabilité et retenue, afin de maintenir la confiance mutuelle et de renforcer la dynamique de paix.

Enfin, fidèle à sa tradition diplomatique de promotion de la paix, le Sénégal a réaffirmé son attachement à une solution juste et durable, fondée sur le droit international, permettant la coexistence pacifique de deux États, Israël et la Palestine, dans la sécurité, la dignité et la paix.