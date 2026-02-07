Sénégal : le DAF du ministère de l’Intérieur victime d’une cyberattaque

En octobre dernier, le site des impôts avait déjà fait l’objet d’une attaque informatique. Cette première intrusion avait été signalée dans les mêmes périodes. Cette fois, la cyberattaque a visé le Département de l’automatisation des fichiers, connu sous l’acronyme DAF. L’incident touche un service dont la vocation est la gestion automatisée de fichiers administratifs.

Sénégal: le DAF, un département du ministère de l'Intérieur, touché par une cyberattaque
Le DAF dépend administrativement du ministère de l’Intérieur. Son positionnement au sein de l’appareil de l’État en fait une structure sensible. Parmi ses missions figure, notamment, la délivrance des cartes nationales d’identité. Ce rôle figure parmi les fonctions citées pour caractériser cet organisme.

