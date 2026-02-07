Accueil Actus Sénégal : le DAF du ministère de l’Intérieur victime d’une cyberattaque

En octobre dernier, le site des impôts avait déjà fait l’objet d’une attaque informatique. Cette première intrusion avait été signalée dans les mêmes périodes. Cette fois, la cyberattaque a visé le Département de l’automatisation des fichiers, connu sous l’acronyme DAF. L’incident touche un service dont la vocation est la gestion automatisée de fichiers administratifs.

