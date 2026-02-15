Sénégal : Franc bat Tapha Tine dans un combat éclair

Ce dimanche, à l’Arène nationale, le lutteur Franc a pris le dessus sur Tapha Tine au terme d’un affrontement de courte durée.

Koffi AMÈGAN
Koffi AMÈGAN
Voir tous ses articles
ACTUS
209 vues
Lutte sénégalaise: Franc renverse Tapha Tine dans un combat éclair et poursuit son ascension
Lutte sénégalaise: Franc renverse Tapha Tine dans un combat éclair et poursuit son ascension
1 min de lecture
Google News Commenter

La rencontre, rapidement conclue, a vu Franc dominer son adversaire, mettant fin au combat de façon expéditive.

Avec ce succès, Franc porte son palmarès à seize victoires pour autant de combats disputés dans sa carrière.

Considéré comme un phénomène en pleine progression dans la discipline, il s’impose désormais comme un prétendant majeur au titre de « roi des arènes » pour les prochaines années.

À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
00:13 Football : Liga J24 : Bakambu marque pour le Real Betis contre Majorque
00:12 Football : Serie A J25 : match nul entre Naples et l’AS Roma
00:13 Liga J24 : Bakambu marque pour le Real Betis contre Majorque