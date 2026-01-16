Sèmè‑Podji: un contrôle douanier dégénère, un mort et plusieurs blessés

Une opération de contrôle menée par les services douaniers à Sèmè‑Podji a tourné au drame, faisant un mort et plusieurs blessés, rapporte Libre‑Express.

Les faits se sont déroulés récemment lors d’une intervention de routine visant à lutter contre la fraude et le trafic transfrontalier.

Selon les premières informations, les agents des Douanes ont procédé à une série de vérifications routinières qui ont rapidement dégénéré en affrontements.

Des sources locales évoquent une réaction violente de la part de certains individus contrôlés, entraînant des heurts entre civils et forces de l’ordre.

Sur place, les autorités sécuritaires ont été appelées en renfort pour contenir la situation. Malgré l’intervention de ces éléments, un individu a perdu la vie au cours des échauffourées, et plusieurs autres ont été blessés, dont des civils et, selon certaines sources, des agents impliqués dans l’opération. Les blessés ont été conduits dans des structures sanitaires de la zone pour recevoir des soins.

Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les responsabilités de chacun et déterminer les causes précises ayant conduit à ce dénouement tragique.