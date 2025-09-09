PAR PAYS
Sèmè-Podji: saisie de 511 kg de chanvre indien par la Police républicaine

Société
Par Edouard Djogbénou
Un véhicule de la police républicaine
Véhicule de la police républicaine . @Présidence du Bénin
Dans le cadre de la lutte acharnée contre le trafic de produits psychotropes, la Police républicaine a réalisé une importante opération coup de poing à Sèmè-Podji.

Dans la nuit du samedi 6 au dimanche 7 septembre 2025, les agents du commissariat de l’arrondissement ont intercepté 511 kilogrammes de chanvre indien soigneusement conditionnés.

Agissant sur la base de renseignements jugés fiables, une équipe d’intervention a investi les abords de la plage de Sèmè-Podji, zone souvent exploitée par les réseaux de contrebande. Les policiers y ont découvert des abris de fortune servant de cachette aux trafiquants.

L’opération a permis la saisie de quatorze grands sacs de produits psychotropes, emballés en boules et dissimulés avec méthode.

La rapidité d’action des forces de l’ordre n’a toutefois pas suffi à interpeller les suspects. Ces derniers, alertés, ont pris la fuite par la mer à bord de pirogues. Selon les premières informations recueillies, la marchandise illicite était destinée à la consommation locale mais également à l’exportation vers un pays voisin.

Les 511 kg de chanvre indien ont été convoyés au poste de Police du commissariat de Sèmè-Podji pour les procédures d’usage. Cette saisie confirme la détermination de la Police républicaine à renforcer la pression sur les réseaux criminels et à assécher les filières de trafic qui prospèrent le long des côtes béninoises.

