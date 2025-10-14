Selon une ONG, les États‑Unis ont expulsé au moins 42 personnes vers le Ghana

En Brève

Jusqu’à 42 personnes ont été expulsées par les États-Unis vers le Ghana depuis début septembre dans le cadre d’un accord conclu par Washington pour renvoyer des ressortissants ouest-africains, a déclaré le 14 octobre 2025 le groupe ghanéen de défense des droits humains Democracy Hub. Dans un communiqué, les avocats de ce groupe de la société civile ont précisé que ces personnes ont été rapatriées de force en trois vagues, les 6 et 19 septembre et le 13 octobre 2025.

