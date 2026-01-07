Accueil En Brève Selon un média d’État, l’Iran a exécuté un homme accusé d’espionnage au profit d’Israël

Les autorités iraniennes ont exécuté mercredi 7 janvier un homme reconnu coupable d’espionnage au profit d’Israël, a annoncé l’agence Mizan, organe de la justice, précisant que «la peine de mort contre Ali Ardestani pour espionnage au profit du Mossad… a été appliquée ce matin», sans indiquer la date de son arrestation ni celle de son procès. Cette exécution intervient alors que le pays est traversé par des manifestations et que les tensions restent élevées entre Téhéran et Israël; dans ce contexte, des médias iraniens ont rapporté ces derniers jours des arrestations de personnes présentées comme appartenant au Mossad.