Sécurité et immigration : le nouveau ministre français veut renouer le dialogue avec Alger

En Brève

Le nouveau ministre de l’Intérieur, Laurent Nunez, a déclaré dimanche 19 octobre qu’il devait y avoir un «bougé» dans les relations avec l’Algérie, tout en assurant qu’une remise en cause de l’accord franco-algérien de 1968 n’était pas «à l’ordre du jour», rapporte l’AFP. Il a expliqué que la tension actuelle privait Paris d’échanges sécuritaires avec Alger, ce qui constitue, selon lui, un «gros problème» pour un ministre de l’Intérieur, lors de son intervention sur France Inter/France Info/Le Monde. Paris et Alger sont empêtrés depuis plus d’un an dans une crise diplomatique : la France reproche notamment à l’Algérie de refuser de reprendre des ressortissants visés par une obligation de quitter le territoire français (OQTF).

