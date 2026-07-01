Secret Story entre dans le Top 10 des programmes les plus regardés sur Netflix

Quelques jours seulement après le lancement de sa quatorzième saison sur TF1, Secret Story s’impose déjà comme un véritable phénomène sur Netflix, occupant une place de choix dans le Top 10 des programmes les plus visionnés de la plateforme. Ce succès inédit provenant d’un jeu de télé-réalité français témoigne non seulement de l’engouement durable du public pour ce format culte, mais aussi de l’efficacité d’un partenariat historique entre le groupe TF1 et le géant du streaming. Le lancement a su capter l’attention d’un large public, confirmant ainsi son attractivité et sa forte présence sur plusieurs supports.

La saison 14 de Secret Story, présentée par Christophe Beaugrand, a ainsi fait son entrée ce mardi soir sur TF1, dévoilant treize nouveaux candidats et leurs secrets. Immédiatement, les téléspectateurs ont assisté à la mise en place des premières stratégies entre participants, qui sont répartis entre deux lieux : la fameuse Maison des Secrets et le Yacht des Secrets. Ce dernier, nouveauté de cette édition, propose une mission originale centrée sur l’intelligence artificielle, ajoutant une dimension innovante au déroulement des épreuves. Comme à l’accoutumée, les candidats doivent préserver leur secret pour pouvoir rester dans la compétition et tenter de remporter la somme de 100 000 euros mise en jeu.

Secret Story s’invite dans le Top 10 de Netflix grâce à un partenariat inédit

Ce jeudi matin, c’est Ara Aprikian, directeur des contenus du groupe TF1, qui a annoncé avec satisfaction que Secret Story avait atteint la septième place sur la page d’accueil de Netflix, un exploit rare pour une émission française de télé-réalité. Cette présence dans le Top 10 des programmes les plus regardés de la plateforme souligne le fort intérêt que suscite ce retour, mais aussi la pertinence de la stratégie de diffusion digitale adoptée par TF1.

Cette visibilité a été rendue possible par un accord inédit signé entre TF1 et Netflix, entré en vigueur le 19 juin dernier. Cet accord inédit permet aux abonnés Netflix de bénéficier d’un accès étendu à une large partie du catalogue de TF1+, avec plus de 35 000 heures de programmes variés. Ce partenariat stratégique enrichit considérablement l’offre de Netflix en contenus français, en intégrant des genres très divers tels que les fictions, les émissions de divertissement, les journaux télévisés, les compétitions sportives ainsi que les feuilletons quotidiens populaires.

Dans ce cadre, Secret Story rejoint ainsi une sélection d’émissions phares déjà disponibles sur la plateforme de streaming, à l’instar de Koh-Lanta, Demain Nous Appartient, Ici Tout Commence ou encore Plus Belle la Vie. La mise à disposition simultanée des contenus sur les différentes plateformes (TMC, TF1+ et Netflix) favorise une interaction accrue entre le programme télé et le streaming, permettant de toucher une audience plus large et diversifiée.

Avec le lancement cette saison de ces deux lieux distincts et d’une mission axée sur l’intelligence artificielle, entourés des traditionnels mécanismes de jeu, Secret Story consolide sa place dans le paysage télévisuel et digital français. Le succès sur Netflix confirme la vitalité de cette émission et la force du partenariat entre un diffuseur traditionnel et une plateforme mondiale de streaming.