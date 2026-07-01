Alexandra Lamy évoque son ex Jean Dujardin et leur relation côté business

Alexandra Lamy et Jean Dujardin demeurent indissociables dans l’imaginaire collectif français grâce à la série télévisée Un gars, une fille. Cette comédie, diffusée entre 1999 et 2003, a profondément marqué leurs carrières en les propulsant au rang de figures populaires du petit écran. L’actrice, qui s’est récemment exprimée sur leur notoriété commune, souligne le rôle central de la série dans la construction de leur image auprès du public, à la fois accessible et familière, bien avant que leurs trajectoires ne s’envolent vers le cinéma.

Dans une interview accordée à Ciné Télé Revue lors de la rediffusion du film L’embarras du choix sur France 2 le 28 juin, Alexandra Lamy explique que le succès d’Un gars, une fille leur a permis de « rentrer dans les maisons ». Cette expression illustre parfaitement la proximité instaurée entre les comédiens et les téléspectateurs, qui ont suivi avec fidélité les péripéties du couple fictif incarné par Lamy et Dujardin. Selon elle, cette notoriété précoce a façonné leur statut d’ »amis du public », une popularité qui conserve encore aujourd’hui un écho important.

Le format court et épuré de la série, mêlant humour et situations du quotidien, a rapidement séduit un large éventail de téléspectateurs. En incarnant Chouchou et Loulou, Alexandra Lamy et Jean Dujardin ont donné une dimension universelle à ce couple de personnages. Rapidement, leurs jeux naturels et leur complicité à l’écran ont consolidé une image authentique et chaleureuse, qui dépasse largement le cadre de la fiction. Un gars, une fille est ainsi devenu un véritable phénomène télévisuel, contribuant à asseoir durablement la popularité des deux acteurs.

Une popularité déterminante dans l’essor de leurs carrières

Après la fin du tournage en 2003, le duo a pris des chemins professionnels distincts tout en étant toujours marqués par l’empreinte laissée par la série. Jean Dujardin, notamment, a accumulé les succès au cinéma, culminant avec l’obtention d’un Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans The Artist. De son côté, Alexandra Lamy a également consolidé sa place dans l’univers du septième art, devenant une actrice reconnue et appréciée du public. Son film récent, Compostelle de Yann Samuell, a franchi la barre symbolique du million d’entrées en salles, attestant la solidité de sa popularité.

Pour Alexandra Lamy, le facteur clé de cet attachement durable réside dans l’image de proximité et de simplicité que la série a permis de véhiculer. Elle déclare avec humour : « C’est aussi parce qu’on dégage ça ! Enfin j’espère ! », en soulignant que cette identité de « bonne copine » accessible reste l’un des piliers de son succès actuel. Cette dimension affective, initiée à la télévision, demeure un élément central de sa relation avec les spectateurs et influence encore son travail artistique.

Par ailleurs, le succès de la série continue d’inspirer des projets contemporains. Les chaînes RMC ont récemment annoncé le lancement d’un reboot d’Un gars, une fille, destiné à être diffusé prochainement sur RMC Life. Le nouveau casting a déjà été partiellement dévoilé : le rôle masculin sera repris par Ton pote Gillian, créateur de contenu suivi par plus d’un million d’abonnés sur TikTok et Instagram. Le nom de l’actrice qui jouera le rôle féminin, elle, n’a pas encore été révélé, suscitant une certaine attente médiatique.