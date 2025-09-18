PAR PAYS
Savè: un champ de chanvre indien démantelé, quatre suspects arrêtés

Société
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
Moins de 1 min.
Un véhicule de la police républicaine
Véhicule de la police républicaine . @Présidence du Bénin
La Police républicaine a frappé un grand coup dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. À Igbodja, localité située dans la commune de Savè, les forces de l’ordre ont découvert et détruit un vaste champ de chanvre indien.

L’opération, menée à la suite d’investigations approfondies, a permis la saisie de plus d’une tonne de chanvre déjà prêt à être écoulé sur le marché. Quatre individus soupçonnés d’être les instigateurs de cette exploitation illégale ont été interpellés sur les lieux.

Selon les premiers éléments, les mis en cause auraient cultivé et entretenu ce champ en vue d’alimenter un réseau de distribution local et régional. Conduits dans les locaux de la Police républicaine, ils devraient être présentés devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), juridiction compétente pour traiter ce type de dossiers.

Cette saisie illustre une nouvelle fois les efforts continus des forces de sécurité pour démanteler ces filières et réduire l’influence de ce commerce illicite sur les jeunes et sur la société béninoise.

