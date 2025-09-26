Savalou: une jeune fille retrouvée décapitée sur la route de Logozohè

Une découverte macabre a bouleversé les habitants de Savalou ce mercredi 24 septembre 2025.

Le corps sans vie d’une jeune fille, décapitée, a été retrouvé sur la route de Logozohè, un axe menant vers Glazoué, dans le département des Collines.

Selon les informations rapportées par BIP Radio, les circonstances exactes de ce drame restent encore inconnues, tout comme l’identité des auteurs présumés de cet acte atroce. La nouvelle a suscité une vive émotion dans la région, laissant place à de nombreuses interrogations sur les motivations d’un tel crime.

Le sujet a d’ailleurs été abordé dans une émission de la radio ce jeudi, où les auditeurs, choqués, ont unanimement appelé les jeunes filles et garçons à plus de vigilance. Ils les exhortent notamment à informer leurs proches de leurs déplacements et à signaler systématiquement leurs positions afin de réduire les risques.

Une enquête devrait être ouverte pour élucider les circonstances de ce drame qui plonge la population dans la consternation.